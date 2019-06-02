Россияне не пострадали: в Венеции столкнулись круизный лайнер и прогулочный катер

По предварительной информации, аварию на воде спровоцировал лайнер, у которого отказал двигатель.

В субботу,1 июня, в Венеции у пристани Сан-Базилио столкнулись два судна – круизный лайнер MSC Opera и прогулочный катер River Countess, пишет ТАСС.

В момент удара легкие травмы получили пять туристов, четверым понадобилась медицинская помощь. По сведениям больницы, куда впоследствии их доставили, среди пострадавших граждан России нет. По информации «РИА Новости», после столкновения несколько человек оказались в воде.

Причиной аварии на воде стали неисправности лайнера, у которого отказал двигатель. После этого судно взяли на швартовку сразу два буксира. Но трос в итоге сорвался, и судно врезалось в пристань и в катер, на котором в тот момент находились без малого 130 человек.

Добавим, власти Венеции утверждали, что круизные лайнеры больше не будут приближаться к главной достопримечательности исторического города, площади Святого Марка, им запретят проезд. Однако проблема крупных судов, что заходят в город, так и не решилась, напоминает ТАСС.