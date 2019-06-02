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«Гулять так гулять!»: Ирина Пегова искупалась в фонтане возле Эйфелевой башни

Актриса отдыхает в самом богемном месте Франции.

«Гулять так гулять!»: Ирина Пегова искупалась в фонтане возле Эйфелевой башни
Ирина Пегова. Фото: globallookpress.com

Актриса Ирина Пегова вместе с дочерью Таней путешествует по Франции. Актриса не скучает на отдыхе и делится с подписчиками впечатлениями. Ирина Пегова рассказала, что с удовольствием искупалась в фонтане напротив знаменитой Эйфелевой башни. Свою историю знаменитость сопроводила фотографией.

«А теперь ОНА глазами моей дочери! В прошлый раз, четыре дня назад, было холодно, фонтаны не работали, а сегодня – друге дело! Йоху!»– подписала снимок звезда.

Подписчики не одобрили заплыв Ирины Пеговой в фонтане. А некоторые фолловеры подумали, что Сена вышла из берегов.

«Фото красивые, безусловно. Но я не ожидала такого от вас. Купание в фонтане верх неприличия»; «Я подумал, что Париж затопило»; «Ну фонтаны же не для купания!»; «Молодцы, девчонки! Гулять так гулять!», – прокомментировали поклонники снимки.

Потом Ирина Пегова рассказала, что побывала в самом богемном месте Парижа – музее Монмартра. Этот музей известен тем, что здесь жили люди искусства, он до сих пор ассоциируется с именами знаменитых артистов. Знаменитость рассказала, что посетила сад, где жил и писал Ренуар.

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«Гулять так гулять!»: Ирина Пегова искупалась в фонтане возле Эйфелевой башни
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