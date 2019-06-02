Валерия сделала комплимент Подольской в серебристом микроплатье

Наталья Подольская — не только успешная и востребованная певица, счастливая жена и мать, но и обладательница стройной фигуры, которая позволяет ей носить наряды любой длины. 37-летняя артистка частенько радует своих поклонников фотографиями, на которых она позирует в мини-платьях и мини-юбках.

Так и в этот раз Подольская опубликовала на своей странице в соцсети Instagram снимок, на котором она позирует в серебристом сверкающем микроплатье, демонстрирующем ее стройные ноги, на балконе в Адлере. В этом южном городе певица дала концерт.

«Всем прекрасного вечера! Пошла радовать зрителей», — подписала фотографию Наталья Подольская.

Большинство поклонников оценили снимок и сделали множество комплиментов в адрес 37-летней певицы и ее платья.

«Красотка», «Шикарная», «Хорошее платье», «Как всегда прекрасна», «Какое красивое платье!», «Бесподобное платье и сама красавица!!», — отметили подписчики в комментариях.

Не осталась в стороне и коллега Подольской по сцене — Валерия. «Ух хороша», — написала артистка.

больше по теме Ярко и стильно: Подольская примерила розовый костюм и рыжую шубку для новой фотосессии Большинство поклонников в соцсети Instagram оценили необычный образ любимой певицы.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал о конфузе, который произошел с Натальей в московском аэропорту — певица пролила на себя чашку с кофе. Ей пришлось устраивать «постирушки» прямо в уборной.