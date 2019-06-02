Годовалый принц Луи прибудет на свое первое официальное мероприятие в карете

В этот же день впервые после родов выйдет в свет Меган Маркл.

Годовалый принц Луи посетит свое первое официальное мероприятие. Речь идет о ежегодном знаменном марше, который проводится 8 июня.

На нем также будут присутствовать родители малыша Кейт Миддлтон и принц Уильям, его сестра Шарлотта и брат Джордж, и другие члены королевской семьи.

В этот же день через 31 день после родов на публике появится и Меган Маркл. Для нее это будет первый выход в свет после рождения сына Арчи.

Марш проводится в официальный день рождения королевы. Эта традиция была введена еще в 17 веке.

Ранее Кейт Миддлтон поделилась снимками младшего сына на фестивале цветов в Челси.

Однако военный парад станет для него первым мероприятием государственного значения. На него он прибудет в карете.

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В прошлом году герцог и герцогиня Кембриджские посетили знаменный марш, когда их третьему наследнику было всего семь недель от роду. В этом плане герцогиня Сассекская даст Кейт фору, так как ее сыну Арчи 8 июня будет всего месяц и два дня, пишет Mirror.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что прибывший в Великобританию президент США Дональд Трамп нелестно отозвался о Меган Маркл из-за ее политических взглядов и нелестных высказываний в адрес хозяина Белого дома.