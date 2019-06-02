Пригожин оценил фото 41-летней Орловой в сорочке на кухне

Супруг певицы Валерии — музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не оставил без внимания свежий снимок экс-солистки группы «Блестящие» Ольги Орловой. За стуки фото певицы набрало порядка 29 тысяч отметок «Нравится». К слову, «лайк» под фото исполнительницы поставила и сама Валерия, которая не раз публиковала в Instagram фотоотчёт своих тренировок. Артистка тщательно следит за своим рационом, стараясь не забывать о физических нагрузках даже на каникулах и в поездках.

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На фото Ольга Орлова запечатлена в сорочке сливочного оттенка. Импровизированную утреннюю фотосессию певица устроила на кухне, расположившись на стуле. Ранее схожим кадром делилась и экс-супруга турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу — Ани Лорак.

В одном из своих интервью Ольга Орлова призналась, что старается ограничивать себя в еде, но все же иногда отступает от диеты.

«Вредная пища, увы, такая вкусная! Мое главное правило таково: если сегодня я устраиваю «праздник живота», то завтра компенсирую его маленькими порциями и спортом. Стоит забыть об этом, как начинаешь неуклонно полнеть», — приводит 7days.ru слова певицы.

Пока Лера Кудрявцева отдыхает в Майами на съемочной площадке программы «Звезды сошлись» ее подменила Ольга Орлова. В Штаты она отправилась с мужем хоккеистом Игорем Макаровым и дочкой Машей.