Софи Тернер показала своего карманного «лютоволка»

Звезда «Игры престолов» прогулялась со своей собакой северной породы.

Папараци застали актрису «Игры престолов» Софи Тернер, прогуливающуюся со своим маленьким другом — собакой редкой породы аляскинский кли-кай. Для выхода с питомцем актриса предпочла отказаться от макияжа и укладки.

На фото 23-летняя Софи в простых спортивных черных штанах, футболке и бейсболке. Кроме того, звезда «Игры престолов» не надела линзы и воспользовалась большими круглыми очками. Вероятно, «лютоволк» очень торопился на прогулку.

Как сообщает The Daily Mail, всего у Тернер и ее супруга Джо Джонаса две собаки этой породы. Второго пса актриса показала своим подписчикам в день покупки, написав: «Добро пожаловать в семью Уолдо Пикассо Джонас».

После этого она часто публиковала снимки с питомцем в своем Instagram, сопровождая их юмористическими подписями.