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Софи Тернер показала своего карманного «лютоволка»

Звезда «Игры престолов» прогулялась со своей собакой северной породы.

Софи Тернер показала своего карманного «лютоволка»
Софи Тернер "Игра престолов", кадр из сериала

Папараци застали актрису «Игры престолов» Софи Тернер, прогуливающуюся со своим маленьким другом — собакой редкой породы аляскинский кли-кай. Для выхода с питомцем актриса предпочла отказаться от макияжа и укладки.

На фото 23-летняя Софи в простых спортивных черных штанах, футболке и бейсболке. Кроме того, звезда «Игры престолов» не надела линзы и воспользовалась большими круглыми очками. Вероятно, «лютоволк» очень торопился на прогулку.

Как сообщает The Daily Mail, всего у Тернер и ее супруга Джо Джонаса две собаки этой породы. Второго пса актриса показала своим подписчикам в день покупки, написав: «Добро пожаловать в семью Уолдо Пикассо Джонас».

После этого она часто публиковала снимки с питомцем в своем Instagram, сопровождая их юмористическими подписями.

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Тэги:

Джо Джонасдомашние питомцыСанса СтаркСофи Тернер
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Софи Тернер показала своего карманного «лютоволка»
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