На каблуках и с лейкой: Анна Седокова взялась за огород

В своем блоге отечественная певица опубликовала снимок, где она «работает» на грядках.

С наступлением тепла в России возобновился дачный сезон. Грядки под боком, за которыми тщательно ухаживают, есть и у отечественных звезд. Снимок с «полевых работ» в своем блоге накануне опубликовала певица Анна Седокова.

На жарком фото она в коротком топе и на высоких каблуках поливает грядки в парнике. Сопровождать летний снимок российская исполнительница большим текстом не стала и ограничилась лишь одной строкой.

«Натуральное хозяйство» — подписала последнюю публикацию Анна Седокова.

Глядя на не совсем естественное фото певицы, поклонники отметили, что по огороду на таких высоких каблуках не ходят, да и снимок сделан для привлечения внимания.

«Позируешь, а не поливаешь, все внимание к себе» — прокомментировала публикацию певицы подписчица.

Анна Седокова – не единственная российская знаменитость, которая решила вырастить натуральные овощи. О своем огороде недавно поклонникам рассказала звезда «Универа» Мария Кожевникова. Она постоянно выходит с сыном на грядки, где выращивает любимые всеми россиянами овощи — помидоры и огурцы. К такой работе Кожевникова относится как к физическим нагрузкам и называет «агрофитнесом».