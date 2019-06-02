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На каблуках и с лейкой: Анна Седокова взялась за огород

В своем блоге отечественная певица опубликовала снимок, где она «работает» на грядках.

На каблуках и с лейкой: Анна Седокова взялась за огород
Анна Седокова Фото: globallookpress.com

С наступлением тепла в России возобновился дачный сезон. Грядки под боком, за которыми тщательно ухаживают, есть и у отечественных звезд. Снимок с «полевых работ» в своем блоге накануне опубликовала певица Анна Седокова.

На жарком фото она в коротком топе и на высоких каблуках поливает грядки в парнике. Сопровождать летний снимок российская исполнительница большим текстом не стала и ограничилась лишь одной строкой.

«Натуральное хозяйство» — подписала последнюю публикацию Анна Седокова.

Глядя на не совсем естественное фото певицы, поклонники отметили, что по огороду на таких высоких каблуках не ходят, да и снимок сделан для привлечения внимания.

«Позируешь, а не поливаешь, все внимание к себе» — прокомментировала публикацию певицы подписчица.

Анна Седокова – не единственная российская знаменитость, которая решила вырастить натуральные овощи. О своем огороде недавно поклонникам рассказала звезда «Универа» Мария Кожевникова. Она постоянно выходит с сыном на грядки, где выращивает любимые всеми россиянами овощи — помидоры и огурцы. К такой работе Кожевникова относится как к физическим нагрузкам и называет «агрофитнесом».

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На каблуках и с лейкой: Анна Седокова взялась за огород
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