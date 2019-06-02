«У Саши характер лидера»: Рудковская заговорила о воспитании сына

6-летний Гном Гномыч не только увлекается фигурным катанием, но и участвует в различных рекламных компаниях.

44-летняя Яна Рудковская опубликовала в Instagram свежее фото с младшим сыном, заговорив о том, как они с мужем воспитывают наследника. По словам музыкального продюсера, они растят мальчика в строгости, однако и в его расписание есть время на игры и встречи с друзьями. Так, Саша Плющенко приглашал и соседских ребят и малышей из Академии фигурного катания гости. Дети вместе играли в футбол, бадминтон, шахматы. Прыгали на батуте, угощались обедом.

«У Саши характер лидера и есть в кого, он никогда в жизни не будет делать то, что ему не нравится», — добавила мама Гном Гномыча, подметив, что сына они воспитывают в спортивном режиме.

По мнению Яны, мальчику есть с кого брать пример. Поэтому он не сидит с утра до вечера в планшете и даже в выходные играет на улице в спортивные игры.

«Его папа — легенда и самый титулованный фигурист в истории фигурного катания! Человек который ни дня не может прожить без спорта», — подметила Яна.

Музыкальный продюсер не скрывает, что могла бы закрыть доступ к комментариям на личной страничке в Instagram, однако предпочитает отвечать на критику и вопросы своих подписчиков. Яна призывает поклонников отказаться от необоснованной критики.

«Вы можете быть не правы, а вы пишите осуждение?! Не судите других и не судимы будете», — добавила супруга Евгения Плющенко.

Напомним, что у Яны Рудковской есть сын Николай и пасынок Андрей от бывшего мужа Виктора Батурина.