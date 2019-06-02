«Как Пугачева!»: Джиджи Хадид на обложке мексиканского Vogue сравнили с Примадонной

Мексиканский Vogue презентовал июньский номер журнала. На обложку глянца редакторы поместили американскую топ-модель Джиджи Хадид. Звезда предстала в пляжном образе, продемонстрировав купальный костюм.

«Накануне летнего зноя наша одержимость купальниками растет», – говорится в комментарии под фото Джиджи Хадид.

Однако подписчики обратили внимание на второй образ модели. На снимке Джиджи Хадид позирует в черном балахоне. Стилисты сделали ей челку и слегка растрепали волосы. Пользователи решили, что в таком виде Хадид очень сильно напоминает молодую Аллу Пугачеву.

«Как Пугачева»; «Копия Примадонна», – заметили пользователи Сети.

Ранее в соцсетях возникала шумиха вокруг эпатажной рекламы Gucci. Компания анонсировала выпуск помады, сделав лицом своего бренда панк-певицу с нестандартной улыбкой Дэни Миллер. Представители компании заявили, что канонов красоты не существует, и каждый человек привлекателен по-своему.