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«Как Пугачева!»: Джиджи Хадид на обложке мексиканского Vogue сравнили с Примадонной

В соцсетях обсуждают фотосессию модели для глянцевого журнала.

«Как Пугачева!»: Джиджи Хадид на обложке мексиканского Vogue сравнили с Примадонной
Джиджи Хадид сравнили с Аллой Пугачевой. Фото: instagram.com/voguemexico/

Мексиканский Vogue презентовал июньский номер журнала. На обложку глянца редакторы поместили американскую топ-модель Джиджи Хадид. Звезда предстала в пляжном образе, продемонстрировав купальный костюм.

«Накануне летнего зноя наша одержимость купальниками растет», – говорится в комментарии под фото Джиджи Хадид.

Однако подписчики обратили внимание на второй образ модели. На снимке Джиджи Хадид позирует в черном балахоне. Стилисты сделали ей челку и слегка растрепали волосы. Пользователи решили, что в таком виде Хадид очень сильно напоминает молодую Аллу Пугачеву.

«Как Пугачева»; «Копия Примадонна», – заметили пользователи Сети.

Ранее в соцсетях возникала шумиха вокруг эпатажной рекламы Gucci. Компания анонсировала выпуск помады, сделав лицом своего бренда панк-певицу с нестандартной улыбкой Дэни Миллер. Представители компании заявили, что канонов красоты не существует, и каждый человек привлекателен по-своему.

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Тэги:

Алла ПугачеваДжиджи ХадидМексиканский Vogue
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«Как Пугачева!»: Джиджи Хадид на обложке мексиканского Vogue сравнили с Примадонной
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