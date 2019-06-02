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«Это похоже на кусочек рая»: Бритни Спирс рассказала, что делает ее счастливой

Суперзвезда наслаждается самыми обычными вещами.

«Это похоже на кусочек рая»: Бритни Спирс рассказала, что делает ее счастливой
Бритни Спирс Фото: Globallookpress

Бритни Спирс долгое время проходила лечение в психиатрической клинике, затем судилась с отцом и не раз признавалась фанатам, что сейчас у нее тяжелый период в жизни. Однако, кажется, в последнее время ей стало значительно лучше, о чем она не забывает сообщать поклонникам.

На днях певица поделилась приятными впечатлениями от велопрогулки со своим бойфрендом Сэмом Асгари. 37-летняя знаменитость призналась, что наконец почувствовала себя расслабленной и отдохнувшей.

«Я так счастлива! И я только что купила себе новый велосипед, это похоже на кусочек рая», — написала Бритни в Instagram, выложив фото с бойфрендом на велосипедах на фоне парка.

Асгари, в свою очередь, не удержался от шутки и написал в комментариях: «под кусочком рая вы понимаете озеро позади вас или этого привлекательного джентльмена рядом с вами?».

Поклонники же заметили, что Спирс находится в прекрасной физической форме. Они порадовались, что она хорошо проводит время и пожелали ей здоровья и радости.

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Бритни СпирсБритни Спирс и бойфренд Сэм Асгари
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«Это похоже на кусочек рая»: Бритни Спирс рассказала, что делает ее счастливой
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