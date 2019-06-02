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«Это их проблема!»: Познер оказался в «черном» списке украинского сайта «Миротворец»

85-летний телеведущий спокойно отреагировал на это событие.

«Это их проблема!»: Познер оказался в «черном» списке украинского сайта «Миротворец»
Владимир Познер. Фото: globallookpress.com

Скандальный украинский сайт «Миротворец» внес в базу данных российского журналиста Владимира Познера. На сайте говорится, что журналист внесен в «черный» список, так как «сознательно нарушил государственную границу Украины», побывав в Крыму после его присоединения к России.

Журналист отреагировал на это событие с иронией. По словам Познера, он ездил в Крым в качестве председателя жюри конкурса «ТЭФИ-Капитал». 85-летний телеведущий рассказал, что не сделал ничего плохого и не нарушал закон. Познер заявил, что незаслуженно объявлен «врагом Украины», но это его не сильно волнует.

«Это они эту штуку придумали. И вот пускай Украина с этим сама живет. Это их проблема, не моя. Комментировать глупости, по-моему, бессмысленно», – сказал телеведущий.

Несколько дней назад в базе данных «Миротворца» появилось имя российского комика Михаила Галустяна.

Украинский сайт «Миротворец» существует с 2014 года. Как правило, создатели ресурса вносят в базу данных имена журналистов, повстанцев и российских звезд, которые, по их мнению, нарушили украинскую границу и посетили Крым. Портал не является государственным изданием. Но на границе с Украиной людям, чьи имена опубликованы в «черном» списке, запрещают въезд в страну.

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«Это их проблема!»: Познер оказался в «черном» списке украинского сайта «Миротворец»
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