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Принцесса Монако стала женой сына французской актрисы

Избранником 32-летней Шарлотты Казираги стал сын Кароль Буке Дмитрий Рассам.

Принцесса Монако стала женой сына французской актрисы
Внучка Грейс Келли впервые вышла замуж. Шарлотта Казираги. Фото: Global Look Press

В Сети появились сообщения, что 32-летняя принцесса Монако Шарлотта Казираги впервые вышла замуж. Ее избранником стал российский продюсер Дмитрий Рассам. Бракосочетание состоялось в минувшую субботу, 1 июня. Молодые поженились во дворце Монако.

Пара встречалась более двух лет. От этих отношений в 2018 году у них родился сын Бальтазар Рассам. Год спустя влюбленные решили скрепить свой союз.

Брак был зарегистрирован в государственном дворце Гримальди, там же, где состоялось бракосочетание Грейс Келли и князя Ренье. Там же вышла замуж принцесса Каролина, а также женились братья Шарлотты Пьер и Андреа.

На церемонию были приглашены только самые близкие пары, в том числе глава Монако Альбер II, который приходится невесте дядей.

Для свадьбы невеста выбрала наряд, украшенный бантами, а Дмитрий надел серо-голубой костюм и галстук в тон. Днем братья Шарлотты кинули жениха в бассейн, а вечером для новобрачных был организован концерт живой музыки.

Стоит отметить, что влюбленные одной церемонией на ограничатся и в конце июля сыграют повторную свадьбу либо на родине жениха во Франции, либо в Италии на острове Пантеллерия.

Напомним, что Дмитрий является сыном французской актрисы Кароль Буке и продюсера Жана-Пьера Рассама. Для него, в отличие от Шарлотты, это второй брак. Его первой женой была русская модель Мария Новоселова, от которой у него есть дочь Дарья.

У Шарлотты также есть четырехлетний сын Рафаэль от отношений с актером Гадом Эльмалехом.

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Принцесса Монако стала женой сына французской актрисы
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