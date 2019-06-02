Игорь Петренко отметился на общих фото с Джанабаевой

Бывший муж Екатерины Климовой и Альбина Джанабаева согласились принять участие в специальной акции, распродав мороженое в ГУМе.

Возлюбленная певица Валерия Меладзе — Альбина Джанабаева вместе с экс-супругом Екатерины Климовой — Игорем Петренко приняла участие в специальной акции. Знаменитости всего на одень день перевоплотились в продавцов мороженного. Позже в своем Instagram певица опубликовала фотоотчёт с мероприятия. На совместном фото с Джанабаевой отметился и Петренко.

«Вот, что значит начать день с марафона… Продавала мороженое» — написала Альбина.

На снимках экс-солистка группы «ВИА Гра» позировала в шляпке, полосатом черно-белом жилете, алой блузке и юбке винного оттенка. А Игорь Петренко отдал предпочтение жилету с цветочным принтом.

Напомним, что и после развода с Екатериной Климовой актер сохранил с ней дружеские отношения. У избранницы Гелы Месхи четверо детей: 17-летняя Елизавета Хорошилова, 12-летний Матвей и 10-летний Корней. От нынешнего возлюбленного она родила дочку Беллу, ей три годика.

К слову, сыновья Игоря Петренко от Екатерины Климовой — Матвей и Корней смогли найти общий язык с Гелой Месхи и новой супругой отца — Кристиной Бродской. Она подарила мальчикам сестренок: София-Каролину, Марию и Еву.