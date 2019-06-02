НОВОСТИ

Появилась новая версия смерти звезды сериала «Возвращение Мухтара»

В позапрошлом году из жизни ушла российская актриса Наталья Юнникова.

Появилась новая версия смерти звезды сериала «Возвращение Мухтара»
Наталья Юнникова Фото: кадр из сериала «Возвращение Мухтара» (2005 год)

В Сети продолжают обсуждать гибель звезды сериала «Возвращение Мухтара» Натальи Юнниковой. В социальной сети поклонники киноленты говорят о новой возможной причине смерти актрисы, пишет Rambler. Напомним, Наталья Юнникова скончалась в 2017 году.

Актрисе было всего 37 лет. Она в момент потеряла сознание, упала и сильно ударилась головой. Это произошло в ее собственной квартире. Врачи ввели Наталью в искусственную кому. Но спасти актрису, к сожалению, медикам не удалось. Тогда врачи говорили, что причиной ее гибели стал инсульт.

И спустя столько времени появилась новая версия о причине смерти. Пользователи Сети полагают, что актриса могла погибнуть от патологии сердечного ритма. Однако эту версию пока не подтвердили и не опровергли.

Напомним, у Наталии Юнниковой после смерти остался ребенок. За некоторое время до рокового дня актриса оказалась в непростом финансовом положении, так как растила сына одна. Она не раз упоминала о предательстве любимого мужчины и страдала от психологических проблем.

Вам может быть интересно:

Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Алексей Моисеев оставил семью ради новой возлюбленной Не стало 27-летнего актера из сериала «Возвращение Мухтара» Актер сериала «Возвращение Мухтара» Игорь Славинский скончался

Тэги:

"Возвращение Мухтара"Наталья Юнниковановая причина смерти
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Появилась новая версия смерти звезды сериала «Возвращение Мухтара»
Интересно?
Поделись с друзьями: