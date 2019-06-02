Появилась новая версия смерти звезды сериала «Возвращение Мухтара»

В Сети продолжают обсуждать гибель звезды сериала «Возвращение Мухтара» Натальи Юнниковой. В социальной сети поклонники киноленты говорят о новой возможной причине смерти актрисы, пишет Rambler. Напомним, Наталья Юнникова скончалась в 2017 году.

Актрисе было всего 37 лет. Она в момент потеряла сознание, упала и сильно ударилась головой. Это произошло в ее собственной квартире. Врачи ввели Наталью в искусственную кому. Но спасти актрису, к сожалению, медикам не удалось. Тогда врачи говорили, что причиной ее гибели стал инсульт.

И спустя столько времени появилась новая версия о причине смерти. Пользователи Сети полагают, что актриса могла погибнуть от патологии сердечного ритма. Однако эту версию пока не подтвердили и не опровергли.

Напомним, у Наталии Юнниковой после смерти остался ребенок. За некоторое время до рокового дня актриса оказалась в непростом финансовом положении, так как растила сына одна. Она не раз упоминала о предательстве любимого мужчины и страдала от психологических проблем.