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Каменских и Потап вернулись в Киев после медового месяца в Турции

Возлюбленному певицы предстоит отправиться в Одессу, а сама Настя готовится к концертам.

Каменских и Потап вернулись в Киев после медового месяца в Турции
Настя Каменских и Потап (Фото: Instagram.com/kamenskux)

32-летняя Настя Каменских и 38-летний Потам вернулись в Киев после медового месяца в Турции. Проводя уединенные каникулы с возлюбленными, украинская исполнительница не забывала публиковать на личной страничке в Instagram свежие пляжные кадры. По словам певицы, она осталась довольна организацией торжества и самой свадьбой. Перед гостями девушка появилась в белоснежном платье и фате. А ее избранник примерил костюм, подобрав под него белые кроссовки.

В Киев молодожены прилетели на частном самолете, пишет cosmo.ru. Однако из-за плотного рабочего графика им предстоит некоторое время побыть в дали друг от друга. Так, сам Потам отправиться в Одессу, а его новоиспеченную супругу ждут свои концерты.

В микроблоге продюсер опубликовал свежий снимок с Настей у трапа самолета. Молодые люди позирует перед объективом фотокамеры с багажом. Напомним, что исполнители выступали в дуэте. Однако со временем их дружба переросла в более глубокое чувство. И молодые люди решили пожениться.

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Каменских и Потап вернулись в Киев после медового месяца в Турции
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