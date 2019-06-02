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Превратности перевода: принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами

Герцог Сассексксий внимательно следит за тем, что о нем пишет пресса.

Превратности перевода: принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
Принц Гарри разозлился на прессу из-за "желтого" заголовка. Фото: Global Look Press

Принц Гарри однажды поинтересовался у своей команды репортеров, почему один из заголовков гласил, что он «встретился с пятью девственницами» в Непале. Герцогу Сассекскому не понравилось, что его выставили в неприглядном свете.

Об этом рассказала королевский репортер Райнон Миллз, которая и написала эту статью. Журналист заявила, что принц Гарри «читает и следит за всем». Она была удивлена, что внук Елизаветы II отреагировал на заметку, точнее на заголовок.

«Какое-то время я недооценивала насколько они отслеживают все, что я пишу, записываю или вещаю на телеканале», — рассказала Миллз, вспоминая о визите принца Гарри в Непал.

Делая статью о прибывании внука Елизаветы II в южно-азиатской республике, репортер хотела, чтобы ее заголовок зацепил взгляд. Пресс-служба принца Гарри в Великобритании одобрила название заметки на непальском «Принц Гарри встретился в Непале с пятью юными леди».

Однако при переводе на английский, заголовок приобрел «желтоватый оттенок». В результате получилось, что «Принц Гарри встретился в Непале с пятью девственницами».

Герцогу Сассекскому не понравилось такое искажение смысла. Миллз пришлось объяснять, что «накладка» произошла из-за превратностей перевода, пишет сайт Ibtimes.

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Превратности перевода: принц Гарри обиделся на СМИ из-за заголовка о его встрече с пятью девственницами
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