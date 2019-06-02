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Полуобнаженная модель прервала финал Лиги чемпионов, чтобы порадовать российского пранкера

Она выбежала на поле в начале игры, которая состоялась в Мадриде.

Полуобнаженная модель прервала финал Лиги чемпионов, чтобы порадовать российского пранкера
Кинси Волански Фото: https://www.instagram.com/p/BTZMja4jFhq/

Вчера прошел финальный матч Лиги чемпионов, где играли «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Правда, у болельщиков этот поединок связан не с красивыми голами, а моделью, которая буквально украсила матч.

В начале игры на поле неожиданно выбежала полуголая девушка, чьи пышные формы слегка прикрывал купальник. Она бежала до того быстро, что через мгновение уже оказалась на середине площадки. В тот момент ее поймали стюарды и вывели с поля.

Выход незнакомки на поле привел болельщиков в восторг. Футбольные фанаты стали искать девушку в Сети. Как оказалось, эффектно появилась на поле в Мадриде модель и актриса Кинси Волански. Она появлялась в журналах Maxim, Sports Illustrated и FHM, пишет издание Cosmopolitan.  После случившегося аудитория в блоге модели выросла почти на миллион человек.

Наблюдая за актрисой, болельщики смогли разглядеть не только ее фигуру, но и надпись на купальном костюме — Vitaly Uncensored. Речь идет о сайте с пранками российского блогера Виталия Здоровецкого. С Кинси Волански молодой человек состоит в отношениях. На «героический» выход модели на футбольное поле он тут же отреагировал в своем блоге, сказав, что гордится ею.

Добавим, раньше Здоровецкий также выбегал на поле во время матчей. Но затем передал эту роль своей возлюбленной. После скандального «забега» модели на стадионе в Мадриде блогер публично обратился к ней, написав в Twitter: «Не могу дождаться того момента,когда женюсь на тебе».

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Тэги:

Виталий ЗдоровецкийКинси ВоланскиЛига чемпионов по футболупранкеры
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Полуобнаженная модель прервала финал Лиги чемпионов, чтобы порадовать российского пранкера
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