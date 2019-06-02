Киану Ривз не одинок: интервью с актером оказалось сфабриковано

На днях интернет-сообщество всколыхнуло интервью голливудской звезды Киану Ривза малайзийскому изданию, в котором он признался, что ни с кем не встречается.

В интервью на портале Star2.com у Ривза спросили, есть ли у него романтические отношения, на что тот заявил, что он «одинокий парень».

«Знаешь, я одинокий парень. У меня в жизни никого нет. Но если это произойдет, я буду уважать и любить другого человека. Надеюсь, это произойдет со мной», — ответил актер.

В тот же момент Twitter наполнился мемами и сообщениями на тему свиданий с Киану. Кто писал, что готов встретится с актером в любой момент, кто-то, что уже встречается.

К разочарованию фанаток в пятницу представитель звезды «Матрицы» сообщил Huffpost, что ответ про «одинокого парня» — фальшивка, как и все интервью.

«Этого интервью не было. Это собрано по кусочкам из нескольких интервью. Большинство вопросов не были заданы и на них не отвечали. Они сфабрикованы», — пояснил пресс-секретарь Ривза.