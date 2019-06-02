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Алсу прокомментировала решение дочери передать деньги за «Голос.Дети» на благотворительность

Певица назвала поступок Микеллы взрослым решением.

Алсу прокомментировала решение дочери передать деньги за «Голос.Дети» на благотворительность
Алсу

Последний сезон шоу «Голос. Дети» получил самый большой резонанс за всю историю программы. Победительницу состязания Микеллу Абрамову обвинили в накрутке голосов, запустили проверку. В результате юная финалистка и ее мать, певица Алсу, на долгое время отказались комментировать ситуацию вокруг передачи.

В итоге руководство шоу провело новый финал, по итогам которого победителями были признаны все дети, каждый из которых получил приз — миллион рублей и возможность записать сингл.

Микелла Абрамова решила отдать свой миллион на благотворительность. Она отправила средства татарстанскому фонду им. Анжелы Вавиловой. Алсу прокомментировала решение дочери в ходе благотворительного концерта ко Дню защиты детей «Алсу Дети».

«Я рада, что моя дочь Микелла приняла взрослое решение и передала свои первые заработанные деньги фонду Анжелы Вавиловой. Это действительно была ее инициатива. Я счастлива, что с таких юных она понимает важность благотворительности», — приводит слова звезды ТАСС.

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«Голос. Дети-4»АлсуМикелла Абрамова
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Алсу прокомментировала решение дочери передать деньги за «Голос.Дети» на благотворительность
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