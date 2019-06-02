Алсу прокомментировала решение дочери передать деньги за «Голос.Дети» на благотворительность

Последний сезон шоу «Голос. Дети» получил самый большой резонанс за всю историю программы. Победительницу состязания Микеллу Абрамову обвинили в накрутке голосов, запустили проверку. В результате юная финалистка и ее мать, певица Алсу, на долгое время отказались комментировать ситуацию вокруг передачи.

В итоге руководство шоу провело новый финал, по итогам которого победителями были признаны все дети, каждый из которых получил приз — миллион рублей и возможность записать сингл.

Микелла Абрамова решила отдать свой миллион на благотворительность. Она отправила средства татарстанскому фонду им. Анжелы Вавиловой. Алсу прокомментировала решение дочери в ходе благотворительного концерта ко Дню защиты детей «Алсу Дети».

«Я рада, что моя дочь Микелла приняла взрослое решение и передала свои первые заработанные деньги фонду Анжелы Вавиловой. Это действительно была ее инициатива. Я счастлива, что с таких юных она понимает важность благотворительности», — приводит слова звезды ТАСС.