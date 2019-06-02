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Сеть облетело фото целующего грудь блондинки Константина Меладзе

На снимке изображен мужчина, который очень похож на российского продюсера.

Сеть облетело фото целующего грудь блондинки Константина Меладзе
Константин Меладзе Фото: globallookpress.com

Сегодня, 2 июня, по Сети разошлась фотография с одной из московских вечеринок. Кадр появился в блоге бывшей участницы шоу «Дом-2» Инессы Шевчук. На скандальном фото мужчина, который очень похож на российского продюсера Константина Меладзе, отрывается на полную катушку – в баре целует блондинке грудь.

СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/stories/i.s.nesquik/
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/stories/i.s.nesquik/

«Это лучшая туса», – подписала кадр Инесса Шевчук.

Нужно отметить, что поклонники с трудом верят, что на провокационном фото, действительно, Константин Меладзе. Во время телепрограмм и концертов он не раз восхищался своей женой Верой Брежневой.

В такой ситуации остается ждать лишь официальных комментариев от звездной пары. Заявлений от Меладзе или Брежневой пока не последовало. К слову, бывшая солистка группы «ВИА Гра» сейчас находится далеко от дома – она уехала в США на выпускной старшей дочери.

Напомним, Брежнева и Меладзе в тайне от всех поженились в 2015 году. Но торжественной церемонии присутствовали только близкие пары. О своей личной жизни звездные супруги говорят крайне мало. В блогах они редко публикуют совместные фото. В честь дня рождения Константина Меладзе Вера Брежнева, в отличие от коллег, решила обойтись без публичных поздравлений в социальных сетях, из-за чего вызвала волну критики со стороны поклонников.

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Сеть облетело фото целующего грудь блондинки Константина Меладзе
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