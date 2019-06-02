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Серябкина примерила кожаное платье-бюстье для фотосъемки

Певица опубликовала на личной страничке в Instagram свежий снимок .

Серябкина примерила кожаное платье-бюстье для фотосъемки
Ольга Серябкина (Фото: Globallookpress.com)

34-летняя Ольга Серябкина опубликовала на личной страничке в Insatgram кадры из недавней фотосессии. Исполнительница примерила кожаное платье-бюстье на шнуровке. Дополнив свой образ цепочкой, от других аксессуаров девушка отказалась. За сутки снимок певицы оценили порядка 103 тысяч человек. В том числе и Ирина Дубцова, которая не так давно вместе с сыном Артемом вернулась с Мальдив. Ей пришлось на время покинуть Россию из-за сильной аллергии мальчика. Об этом Ирина рассказала подписчикам в микроблоге.

«У меня одной лето пролетает с каждым годом все быстрее и быстрее!! Какие вообще у вас планы… Рванете на отдых или работа держит?!»  — обратилась к поклонникам певица.

Ольга Серябкина
Поклонники не оставили без внимания свежий снимок певицы (Фото: Instagram.com/serebro_official)

Ранее бывшая супруга турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу украинская исполнительница и наставница проекта «Голос» Ани Лорак делилась снимком, на котором она была запечатлена в бежевом платье из латекса. В одном из своих интервью певица говорила о своем питании — она ест мало, но часто.

«Отдаю предпочтение дробному питанию. Конечно, в мой рацион входят овощи, курица и рыба», — приводит glamour.ru слова Ани Лорак.

К слову. супермодель Ирина Шейк не видит смысла ограничивать себя в любимых блюдах. Она не питается одной маковой росой, полагая, что каждая ее лишняя порция должна быть отработана на беговой дорожке.

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Тэги:

Ани Лоракзвездный стильОльга Серябкина
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Серябкина примерила кожаное платье-бюстье для фотосъемки
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