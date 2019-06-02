Рудковская забыла переименовать страницу Гном Гномыча в Instagram

Звездные родители 6-летнего Саши Плющенко забыли изменить название его страницы в Instagram. Профиль в соцсети по-прежнему называется «Гном Гномыч». Ранее Яна Рудковская рассказывала, что задумалась над сменой имиджа своего младшего сына. Мальчик сам зарабатывает деньги: выступает в ледовых шоу, снимается в рекламе. По мнению поклонников, сын Рудковской давно перерос ласковое прозвище, которое ему придумали родители.

Продюсер обещала подписчикам переименовать профиль Саши 1 июня, однако этого так и не произошло. Фолловеры Гном Гномыча считают, что Яна забыла о своем решении.

На выходных у Саши Плющенко были гости. Об этом Рудковская рассказала на странице сына. В профиле Гном Гномыча опубликовано фото в компании двух подружек.

«Девчонки в гости приезжали. Следующая остановка – шоу Динозавров», – говорится в сообщении под снимком.

Подписчики Саши в очередной раз обратили внимание на его грустное лицо.

«Мальчику эти девочки нравятся? По лицу видно, что все достало!»; «Вечно всем недовольный Саша», – прокомментировали фолловеры фото.

Напомним, поклонники Яны Рудковской периодически критикуют ее за то, что, по их мнению, продюсер заставляет 6-летнего сына много работать. Звезда убеждена в обратном – детство у ее ребенка есть, и Саше нравится быть самостоятельным и зарабатывать деньги.