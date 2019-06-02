НОВОСТИ

Рудковская забыла переименовать страницу Гном Гномыча в Instagram

Продюсер обещала поменять название профиля 1 июня.

Рудковская забыла переименовать страницу Гном Гномыча в Instagram
Яна Рудковская. Фото: globallookpress.com

Звездные родители 6-летнего Саши Плющенко забыли изменить название его страницы в Instagram. Профиль в соцсети по-прежнему называется «Гном Гномыч». Ранее Яна Рудковская рассказывала, что задумалась над сменой имиджа своего младшего сына. Мальчик сам зарабатывает деньги: выступает в ледовых шоу, снимается в рекламе. По мнению поклонников, сын Рудковской давно перерос ласковое прозвище, которое ему придумали родители.

Продюсер обещала подписчикам переименовать профиль Саши 1 июня, однако этого так и не произошло. Фолловеры Гном Гномыча считают, что Яна забыла о своем решении.

На выходных у Саши Плющенко были гости. Об этом Рудковская рассказала на странице сына. В профиле Гном Гномыча опубликовано фото в компании двух подружек.

«Девчонки в гости приезжали. Следующая остановка – шоу Динозавров», – говорится в сообщении под снимком.

Подписчики Саши в очередной раз обратили внимание на его грустное лицо.

«Мальчику эти девочки нравятся? По лицу видно, что все достало!»; «Вечно всем недовольный Саша», – прокомментировали фолловеры фото.

Напомним, поклонники Яны Рудковской периодически критикуют ее за то, что, по их мнению, продюсер заставляет 6-летнего сына много работать. Звезда убеждена в обратном – детство у ее ребенка есть, и Саше нравится быть самостоятельным и зарабатывать деньги.

Вам может быть интересно:

Яна Рудковская: «Любой бренд должен гордиться тем, что его покупает и носит Ольга Бузова» Яна Рудковская показала главного охранника своего дома Яна Рудковская устроила шикарный завтрак по особому поводу

Тэги:

Гном Гномычстраница Гном ГномычаЯна Рудковская
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рудковская забыла переименовать страницу Гном Гномыча в Instagram
Интересно?
Поделись с друзьями: