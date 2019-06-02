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Ксения Собчак и Максим Виторган засветились на одном концерте

Бывшие возлюбленные сейчас находятся на Кипре.

Ксения Собчак и Максим Виторган засветились на одном концерте
Ксения Собчак и Михаил Виторган Фото: globallookpress.com

Недавно Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о разрыве после громкого скандала. Но, несмотря на это, бывшие возлюбленные продолжают общаться. Накануне они посетили концерт певицы Лауры Перголицци, которая также известна как LP.

В одно и то же время Собчак и Виторган опубликовали в Stories небольшие видео с выступления исполнительницы. К слову, концерт состоялся на Кипре.

Скриншот: https://www.instagram.com/stories/xenia_sobchak/; https://www.instagram.com/stories/mvitorgan/?hl=ru
Скриншот: https://www.instagram.com/stories/xenia_sobchak/; https://www.instagram.com/stories/mvitorgan/?hl=ru

Если внимательно рассмотреть публикации бывших возлюбленных, то видно, что они решили насладиться музыкой, выбрав места подальше друг от друга, — видео с концерта записаны с разных ракурсов. Вероятно, актер и телеведущая опасаются, что поползут слухи об их воссоединении, и решили перестраховаться.

Причиной разрыва звездной пары стал роман телеведущей с режиссером Константином Богомоловым. Когда ее увлечение стало достоянием общественности, Виторган и Богомолов даже подрались. Однако сейчас страсти утихли.

Виторган и Собчак стараются сохранить дружеские отношения ради сына Платона. Развитию двухлетнего мальчика родители уделяют много внимания. В свои годы ребенок уже изучает несколько языков и активно занимается спортом.

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Ксения Собчак и Максим Виторган засветились на одном концерте
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