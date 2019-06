Сын принца Гарри и Меган Маркл уже занимается благотворительностью

Сын принца Гарри и Меган Маркл на сегодняшний день, пожалуй, один из самых знаменитых малышей на нашей планете. Наследника августейшей пары поздравляют знаменитые друзья их родителей и, конечно, не забывают о подарках.

Так, на днях в гостях у Арчи была подруга Меган Приянка Чопра, которая подарила мальчику дорогой, но бесполезный подарок — серебряную ложку для выдувания мыльных пузырей. Однако на счету младшего внука королевы Елизаветы есть и по-настоящему ценные вещи.

Так, в День защиты детей премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о намерении пожертвовать значительную сумму на благотворительность в честь рождения Арчи.

«Канадцы были очень рады, что их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские приветствовали в своей семье нового ребенка, Арчи Харрисона Маунтбэттена-Виндзора. Мы с нетерпением ждем возможности принять их всех во время будущего визита в Канаду», — заявил глава правительства.

To celebrate the birth of Archie Harrison Mountbatten-Windsor, Canada will donate $100,000 to @BreakfastCanada, an organization that works to nurture children’s potential by providing healthy breakfasts before school: https://t.co/6GcOz39wlA

— CanadianPM (@CanadianPM) 31 мая 2019 г.