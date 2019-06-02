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Сын принца Гарри и Меган Маркл уже занимается благотворительностью

Младший внук королевы поможет многим детям сделать свою жизнь лучше.

Сын принца Гарри и Меган Маркл уже занимается благотворительностью
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Фото: Globallookpress

Сын принца Гарри и Меган Маркл на сегодняшний день, пожалуй, один из самых знаменитых малышей на нашей планете. Наследника августейшей пары поздравляют знаменитые друзья их родителей и, конечно, не забывают о подарках.

Так, на днях в гостях у Арчи была подруга Меган Приянка Чопра, которая подарила мальчику дорогой, но бесполезный подарок — серебряную ложку для выдувания мыльных пузырей. Однако на счету младшего внука королевы Елизаветы есть и по-настоящему ценные вещи.

Так, в День защиты детей премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о намерении пожертвовать значительную сумму на благотворительность в честь рождения Арчи.

«Канадцы были очень рады, что их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские приветствовали в своей семье нового ребенка, Арчи Харрисона Маунтбэттена-Виндзора. Мы с нетерпением ждем возможности принять их всех во время будущего визита в Канаду», — заявил глава правительства.

Он добавил, что в честь этого события пожертвует Канадскому клубу завтраков, организации, которая работает над тем, чтобы развивать потенциал детей, обеспечивая здоровые завтраки перед школой, 100 000 долларов.

«Каждый день клуб помогает накормить более 220 000 учащихся в более чем 1600 школах по всей стране, чтобы обеспечить молодым канадцам возможность начать здоровый образ жизни, который им нужен. Объявленное сегодня пожертвование поможет клубу для завтрака открыться в пяти новых школах, которые ежедневно посещают более 500 детей, что составляет более 100 000 завтраков в течение учебного года», — говорится в заявлении Трюдо.

Поклонники королевской семьи приняли данное решение с восторгом.

«Рождение Мастера Арчи — это дар, который продолжает дарить чудеса», «Не могу представить, каким будет влияние Арчи, когда он вырастет», «Спасибо за то, что сделали это и сохранили пожертвование на имя Арчи Харрисона», — написали в комментариях к записи.

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Сын принца Гарри и Меган Маркл уже занимается благотворительностью
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