Жена Дмитрия Тарасова рассказала, когда планирует вторую беременность

В Сети время от времени появляются слухи, что модель, которая стала мамой меньше года назад, снова носит под сердцем ребенка.

Звездная пара Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают дочь Милану, которая родилась в 2018-м. Несмотря на то, что малышке еще нет и года, поклонники ждут, когда снова семья объявит о пополнении. Слухи об этом пошли, когда Костенко заявила в блоге об их желании быть родителями погодок. Тогда подписчики решили, что Анастасия вновь беременна.

Но к реальности это предположение не имеет отношения. Накануне Анастасия Костенко рассказала, что, действительно, хочет еще одного ребенка. Но вторую беременность она планирует после того, как восстановиться после первой, пишет издание «7дней.ru».

Костенко и Тарасов создают впечатление идеальной семейной пары. Даже, когда мужа нет дома, модель старается его поддержать. Накануне у футболиста был важный матч. Поехать на стадион Анастасия не смогла.

Но дома в компании подруг и с дочкой на руках она от души болела за «Локомотив», за который играет Дмитрий Тарасов. Видимо, на расстоянии футболист чувствовал поддержку семьи, и его команде удалось одержать в поединке победу.