НОВОСТИ

Жена Дмитрия Тарасова рассказала, когда планирует вторую беременность

В Сети время от времени появляются слухи, что модель, которая стала мамой меньше года назад, снова носит под сердцем ребенка.

Жена Дмитрия Тарасова рассказала, когда планирует вторую беременность
Анастасия Костенко Фото: https://www.instagram.com/p/ByBCV-NAsv6/

Звездная пара Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают дочь Милану, которая родилась в 2018-м. Несмотря на то, что малышке еще нет и года, поклонники ждут, когда снова семья объявит о пополнении. Слухи об этом пошли, когда Костенко заявила в блоге об их желании быть родителями погодок. Тогда подписчики решили, что Анастасия вновь беременна.

Скриншот: https://www.instagram.com/stories/highlights/17917117111303833/
Скриншот: https://www.instagram.com/stories/highlights/17917117111303833/

Но к реальности это предположение не имеет отношения. Накануне Анастасия Костенко рассказала, что, действительно, хочет еще одного ребенка. Но вторую беременность она планирует после того, как восстановиться после первой, пишет издание «7дней.ru».

Костенко и Тарасов создают впечатление идеальной семейной пары. Даже, когда мужа нет дома, модель старается его поддержать. Накануне у футболиста был важный матч. Поехать на стадион Анастасия не смогла.

Но дома в компании подруг и с дочкой на руках она от души болела за «Локомотив», за который играет Дмитрий Тарасов. Видимо, на расстоянии футболист чувствовал поддержку семьи, и его команде удалось одержать в поединке победу.

Вам может быть интересно:

Любовь к роскоши: Бузова продолжает носить ювелирные украшения, подаренные ей Тарасовым Дмитрию Тарасову пришлось брать в кредит дорогую иномарку Дмитрий Тарасов трогательно поздравил 10-месячную дочку с днем рождения

Тэги:

Анастасия КостенкоДмитрий ТарасовДмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жена Дмитрия Тарасова рассказала, когда планирует вторую беременность
Интересно?
Поделись с друзьями: