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IKEA воссоздала гостиную «Симпсонов»

Дизайнеры несколько месяцев подбирали предметы из ассортимента магазина.

IKEA воссоздала гостиную «Симпсонов»
Гостина IKEA из "Симпсонов" www.instagram.com/ikeauae

Шведская компания IKEA уверена, что интерьеры из мультфильмов и кино вполне подходят для реальной жизни — серия, воссоздающая «киногостиные», так и называется — Real Life Series.

Сайт мебельного магазина в Объединенных Арабских Эмиратах показал, как бы могли выглядеть такие интерьеры. Гостиная из «Симпсонов» позиционируется как «обстановка для семьи» и создана всего с помощью 10 предметов.

Общая стоимость интерьера составляет 2690 дирхамов, или около 50 тысяч рублей, но вот повторить его в России вряд ли удастся — отдельных позиций в российской IKEA просто нет.

Дизайнеры также воссоздали интерьер из легендарного ситкома «Друзья», назвав ее «комнатой для приятелей». Гостиная из «Очень странных дел» получила название «комната для всех».

Над серией Real Life работало испанское отделение французской компании Publics. Дизайнеры несколько месяцев подбирали предметы из ассортимента магазина.

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Тэги:

«Симпсоны»IKEAдизайн интерьера
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IKEA воссоздала гостиную «Симпсонов»
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