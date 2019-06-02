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Победительница «Последнего героя» рассказала о приступах паники после шоу

Актриса считает, что съемки в программе могли повлиять на ее эмоциональное состояние.

Победительница «Последнего героя» рассказала о приступах паники после шоу
Анфиса Черных Фото: instagram.com/anfi_son

Победительница шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Анфиса Черных учится заново жить обычной жизнью после завершения съемок. Однако актрисе пока непросто заново приспособиться к городским условиям.

Черных признается, что почти 40 дней на острове оказали на нее огромное влияние и заставили по-новому взглянуть на все, что происходит в ее жизни.

В интервью «Вокруг ТВ» знаменитость призналась, что длительная изоляция сказалась на ее эмоциональном состоянии. В частности, у звезды появились панические атаки. Она рассказала, что, вернувшись к жизни в большом городе, она была шокирована обилием различных звуков, шума, света, запахов и информации. По ее словам, это вызывало у нее панические атаки и поначалу она не могла даже пойти в большой магазин.

«Я поняла, что не могу находиться в этом муравейнике», — призналась Черных.

Не забыла Анастасия упомянуть и саму программу. Она выразила уверенность, что для победы в таком шоу очень важна внутренняя сила.

«Многим кажется, что «Последний герой» — это про физическую силу, но на самом деле здесь проверяется дух», — заявила она.

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Тэги:

Анфиса ЧерныхПрограмма «Последний герой. Актёры против экстрасенсов»
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Победительница «Последнего героя» рассказала о приступах паники после шоу
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