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«Выгуляла и все»: Ксения Бородина не надевает одно и то же платье дважды

Знаменитость призналась, что для выхода в свет выбирает всегда новый наряд.

«Выгуляла и все»: Ксения Бородина не надевает одно и то же платье дважды
Ксения Бородина Фото: globallookpress.com

36-летняя ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина не скупится на наряды, аксессуары и уход за собой. Известно, что у знаменитости большая гардеробная. Часть нарядов она покупает сама, часть – подарки от модных домов.

Недавно в своем блоге в Stories Ксения Бородина рассказала, откуда у нее такая любовь к покупкам. Все оказалось крайне просто – один и тот же образ знаменитость не может использовать дважды. Если Бородина раз показалась в платье на светском мероприятии, то больше красную дорожку оно не увидит.

«Да, много платьев, но толку от этого нет, потому что второй раз надеть сложно. Один раз выгуляла и все», — цитирует звезду «СтарХит».

Ксения – одна из самых известных телеведущих страны. Только на проекте «Дом-2» она каждый месяц зарабатывает полмиллиона рублей. Ее доходы дополняет прибыль от сети салонов красоты и рекламы в блоге, который читают почти 13 миллионов человек.

Имея такие доходы, Ксения Бородина может позволить себе многое, за что ее не раз критиковали подписчики. Одна из последних историй связана с красной сумкой марки Birkin. Новый аксессуар обошелся телеведущей без малого в полмиллиона рублей. Она подчеркнула, что вещь и, правда, дорогая, но отказать себе в удовольствии знаменитость не смогла. Такой поступок многие поклонники телеведущей назвали расточительством. 

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«Выгуляла и все»: Ксения Бородина не надевает одно и то же платье дважды
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