48-летняя Орбакайте на одном фото показала себя в юности и нынешнюю

Старшая дочка Примадонны опубликовала свежую публикацию в Instagram, соединив на одном фото сразу два кадра – архивный и нынешний.

48-летняя Кристина Орбакайте разместила на личной страничке в Instagram свежий пост. На одном фото дочка Примадонны отечественной эстрады соединила сразу два снимка — на архивном кадре она запечатлена в образе Лены Бессольцевой из фильма «Чучело», а на второй половинке фото в своем нынешнем виде.

Фильм «Чучело» вышел на экраны в 1984 году. Тогда Кристине было всего тринадцать лет. Партнером юной актрисы по ленте стал Юрий Никулин, который сыграл ее дедушку. В одном из своих интервью дочка Аллы Борисовны призналась, что еще в детстве определилась с будущей профессией, выбрав артистическую стезю. Когда Кристина подросла, Примадонна стала брать ее с собой на гастроли и концерты, оставляя дочь за кулисами.

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Помимо собственной карьеры, Кристина Орбакайте также не забывает о своих родительских обязанностях. Старшие сыновья певицы — 28-летний Никита Пресняков и 21-летний Дени Байсаров — уже выросли. А вот 7-летняя Клавдия Земцова остается под опекой мамы. По словам самой Кристины, им редко удается собраться всей семьей, так как у детей появились собственные увлечения и друзья. Старший внук Примадонны женился на модели Алене Красновой и больше времени уделяет собственной семье.