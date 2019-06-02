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«Похож на дедушку»: Ксения Собчак усадила сына Платона за руль иномарки

Необычное фото телеведущая опубликовала накануне в своем блоге.

«Похож на дедушку»: Ксения Собчак усадила сына Платона за руль иномарки
Ксения Собчак Фото: globallookpress.com

В прошедшую субботу, 1 июня, в честь Дня защиты детей большинство звезд шоу-бизнеса опубликовало в социальных сетях снимки своих сыновей и дочерей. В стороне не осталась и телеведущая Ксения Собчак.

Подписчикам в блоге журналист показала фото двухлетнего Платона, который сидит за рулем иномарки. Глядя на юного водителя, поклонники Ксении в один голос сказали, что мальчик сильно похож на ее отца – Анатолия Собчака, бывшего мэра Санкт-Петербурга.

«Очень похож на Анатолия Александровича»; «Похож на дедушку», — считают подписчики телеведущей.

Отметим, Ксения Собчак уделяет много внимания развитию сына. В два года Платон уже учит несколько языков, среди которых китайский и английский, а также занимается спортом. Что касается семейных отношений, то родители мальчика, Ксения Собчак и Михаил Виторган, даже после громкого расставания, которое до сих пор обсуждает вся Россия, стараются воспитывать сына вместе.

Новым избранником известной телеведущей стал режиссер Константин Богомолов. Какое-то время они скрывали отношения, но на майских праздниках во время поездки в Италию пара часто появлялась на светских мероприятиях вместе.

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«Похож на дедушку»: Ксения Собчак усадила сына Платона за руль иномарки
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