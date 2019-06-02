Дочь Юлии Началовой отдыхает в Турции с новой женой своего отца

Бывший муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин вместе со своей дочкой Верой, сыном Артемом и второй женой Ольгой отдыхает в Турции. В сторис Instagram супруги спортсмена появилась видеозапись. На кадрах можно увидеть счастливое семейство. На видео то и дело мелькает Вера Алдонина. Семейство развлекается на аттракционах, ходит на дискотеки. Отметим, что у футболиста в Турции открылась летняя академия, куда родители привозят талантливых детей.

Ольга Алдонина смогла за короткий промежуток времени после смерти Юлии Началовой заменить девочка маму. Видно, что Вера очень тепло относится к мачехе.

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Недавно прошла информация, что Евгений Алдонин забрал дочь у родителей Юлии Началовой, у которых девочка жила после смерти матери. Впрочем, позже стало известно, что Вера сама пожелала жить с папой. С бабушкой и дедушкой она на постоянной связи. Девочка ходит к ним в гости.

Добавим, что через полгода после смерти Юлии Началовой Вера Алдонина вступит в наследство. Она станет хозяйкой квартиры певицы. Ее стоимость недавно была оценена в сто миллионов рублей. Однако бывший друг Началовой хоккеист Александр Фролов претендует, как утверждают родственники исполнительницы, на часть недвижимости. Впрочем, сам Фролов ранее заявлял, что квартира ему не нужна, а в данной истории он всего лишь защищается от нападок родственников своей бывшей подруги.