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Лопырева показала снимок с новорожденным Марком Лео из семейного архива

Модель родила сына еще в феврале. Отцом малыша стал бизнесмен Игорь Булатов.

Лопырева показала снимок с новорожденным Марком Лео из семейного архива
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Виктория Лопырева в Stories опубликовала снимок из семейного архива. На фото возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова запечатлена с новорожденным сыном Марком Лео. Малыш появился на свет зимой. А уже 7 июня ему исполнится четыре месяца. На снимке Виктория прижимает крохотное тельце сынишки к груди, целуя его в лобик.

На днях Виктория Лопырева прилетела с визитом в Москву. Девушка не только прогулялась по столичным улочкам, но и поучаствовала в импровизированной фотосессии. Ранее модель утверждала, что с рождением сына они с возлюбленным не стали замыкаться в четырех стенах.

Виктория Лопырева с сыном Марком Лео
Виктория показала архивный снимок с новорожденным сыном (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

При этом Виктория не решилась оставить Марка Лео на попечение опытных нянечек, отказавшись от поездки на Каннский кинофестиваль. Модель уточнила, что просто не может разлучиться с малышом даже на три дня, а брать его с собой показалось Лопыревой слишком хлопотно.

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Виктория Лопыревазвездные детиИгорь Булатов
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Лопырева показала снимок с новорожденным Марком Лео из семейного архива
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