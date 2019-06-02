Лопырева показала снимок с новорожденным Марком Лео из семейного архива

35-летняя Виктория Лопырева в Stories опубликовала снимок из семейного архива. На фото возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова запечатлена с новорожденным сыном Марком Лео. Малыш появился на свет зимой. А уже 7 июня ему исполнится четыре месяца. На снимке Виктория прижимает крохотное тельце сынишки к груди, целуя его в лобик.

На днях Виктория Лопырева прилетела с визитом в Москву. Девушка не только прогулялась по столичным улочкам, но и поучаствовала в импровизированной фотосессии. Ранее модель утверждала, что с рождением сына они с возлюбленным не стали замыкаться в четырех стенах.

При этом Виктория не решилась оставить Марка Лео на попечение опытных нянечек, отказавшись от поездки на Каннский кинофестиваль. Модель уточнила, что просто не может разлучиться с малышом даже на три дня, а брать его с собой показалось Лопыревой слишком хлопотно.