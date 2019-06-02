Звезда «Дома-2» Виктория Комиссарова рассказала о причинах сильной худобы

Поклонники подозревали, что участница проекта попросту увлеклась диетами. Но причина все же оказалась в другом.

Звезда шоу «Дом-2» Виктория Комиссарова недавно рассказала о причинах своей худобы. Девушка призналась, что некоторое время назад она весила лишь 39 килограммов. За внешний вид участницу проекта не раз критиковали в Сети. Поклонники шоу были уверены, что Виктория перебарщивает с диетами.

«Срочно поправляйся, очень худая» — комментируют снимки участницы проекта в ее блоге.

Однако причина худобы вовсе не в особой методике питания, пишет Cosmopolitan. По словам Виктории Комиссаровой, все дело в стрессе. Когда девушка впервые пришла на проект, то весила около 45-46 килограммов.

«На данный момент я вешу 41,5, а когда пришла, было 39. Похудела я не специально! Я же не дура, чтобы так портить своё здоровье», — рассказала Виктория.

Говоря об этом, участница «Дома-2» попросила своих поклонников ответственно относиться к своему здоровью и не увлекаться похудением. Сейчас, чтобы исправить ситуацию, она пытается набрать потерянные килограммы.

«У меня произошёл сбой организма из-за эмоционального стресса, в котором я жила три месяца. Я не могла есть», — делится Комиссарова.

Говоря о недавнем стрессе, Виктория, вероятно, имеет в виду тяжелое расставание с любимым Рустамом, за которого она собиралась замуж. Как выяснилось, он оказался мошенником. Молодой человек придумал себе новую жизнь и новое имя, не упоминая о том, что ранее сидел в СИЗО.

Еще одна причина сильного стресса участницы проекта – она потеряла ребенка. Все это и повлекло за собой сбой в организме девушки.