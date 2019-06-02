«Привет и поцелуйчик моей крестнице»: Николаев не оставил без внимания фото Лизы Галкиной

70-летняя Алла Пугачева вместе с 42-летним мужем Максимом Галкиным воспитывает двойняшек Гарри и Лизу. Малыши появились на свет, когда Примадонне отечественной эстрады уже исполнилось 65 лет. В одном из своих интервью певица говорила, что ей хотелось бы увидеть, какими станут ее младшие дети, когда вырастут, кем они захотят стать, какую профессию выберут. Напомним, что старшая дочка Примадонны — певица и актриса Кристина Орбакайте призналась, что выбрала артистическую стезю благодаря маминым гастролям и концертам. В детстве она часто бывала за кулисами.

Несколькими часами ранее Максим Галкин опубликовал на личной страничке в Instagram свежее портретное фото 5-летней Лизы. Ни для кого не секрет, что малышка уже появлялась на подиуме. Одна принимала участие в дефиле, примерив наряды из новой детской коллекции Галины Юдашкиной.

Лиза очень привязана к своим родителям и братику Гарри. Они вместе придумывают игры и проводят досуг. Малыши учат французский язык с гувернером. К слову, не смог оставить без внимания свежий кадр своей крестницы и композитор Игорь Николаев.

«Привет и поцелуйчик моей крестнице», — отметил певец в комментариях под снимком Лизы. «Чадо чудесное, любуюсь», — вторит композитору актриса Алика Смехова. «Наша сладкая девочка!» — добавила супруга модельера Валентина Юдашкина Марина.

Несмотря на плотный съемочный график Максим Галкин старается как можно больше времени проводить с семьей. Так, вечерами он смотрит с детьми мультики перед сном, собирает с сыном конструктор, участвует в детских шалостях и играх. Супруг певицы Валерии музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в одном из интервью признался, что уже давно следит за микроблогом Максима Галкина и считает его «фантастическим отцом».