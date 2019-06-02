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Хилари Дафф показала ретро-образ

Певица решила попробовать прическу в стиле 70-х.

Хилари Дафф показала ретро-образ
Хилари Дафф Фото: instagram.com/hilaryduff

У Хилари Дафф выдался насыщенный месяц. Вскоре ожидается продолжение фильма «Юная», где она исполнила главную роль, знаменитость обручилась со своим избранником, Метью Комо и, наконец, решила сменить образ.

Дафф представила новую прическу в стиле 70-х годов. Как отмечает Elle, не так давно она сыграла в картине «Призраки Шарон Тейт», исполнив роль покойной актрисы и, вероятно, вдохновилась модой 70-х.

Хилари опубликовала фото в новом образе в Instagram, выразив благодарность своему стилисту. После преображения у актрисы появилась удлиненная челка, разделенная прямым пробором на две равные части. Такой элемент стал отличным дополнением к ступенчатой стрижке Дафф, завитой легкими небрежными локонами.

Подписчики отметили, что актрисе очень идет такая прическа.

«Королева лета 70-х», «Просто огонь!», «Ты невероятная», — написали в комментариях.

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Тэги:

звездный стильприческа звездыретро-стильХилари Дафф
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Хилари Дафф показала ретро-образ
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