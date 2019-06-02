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Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»

Ранее герцогиня отказалась встречаться с действующим президентом США.

Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
Меган Маркл Фото: Globallookpress

На прошлой неделе стало известно, что Меган Маркл не станет присутствовать на встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Герцогиня решила воспользоваться официальным поводом — своим декретным отпуском по уходу за малышом.

Супруга принца Гарри не делает секрета из того, что недолюбливает президента своей родины. Так в 2016 году она открыто поддерживала его главного оппонента — демократа Хилари Клинтон. Трампа же она назвала женоненавистником и человеком, разрушающим общество изнутри.

Во время интервью с изданием The Sun в Овальном кабинете глава государства узнал о характеристиках, которыми наделила его Меган и, кажется, был задет.

«Что сказать, я не знал, что она гадкая», — заявил Трамп. Затем, он попытался исправиться и сказал, что уверен, что Маркл станет «очень хорошей американской принцессой».

«Это здорово и я уверен — она будет на этом месте очень хороша», — добавил Трамп.

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Тэги:

Британская королевская семьяДональд ТрампМеган Марклпринц Гарри
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Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой»
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