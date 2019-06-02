Сын Жанны Фриске предпочел попкорн просмотру мультфильма с Дмитрием Шепелевым

Телеведущий Дмитрий Шепелев в сторис Instagram поделился последними новостями из своей жизни. Вместе с шестилетним сыном Платоном, который появился на свет от гражданского брака с певицей Жанной Фриске, он сходил в кинотеатр на мультфильм «Аладдин».

«Сходили с сыном на мультфильм «Аладдин». Это прекрасно — смотреть его с сыном. Вышла новая версия. Это головокружительное удовольствие. Расскажу вам короткую историю. Мы опаздывали на сеанс. Сын сказал, что хочет попкорн. Я ему сказал, что мы опоздаем на сеанс. Спросил, что для него предпочтительнее: попкорн или мультфильм. Он мне честно признался, что попкорн. Я в этот момент понял, что для меня посмотреть этот мультфильм даже важнее, чем для него. Самая смешная обезьяна», — рассказал Дмитрий Шепелев.

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Отметим, что уже на протяжении нескольких лет Дмитрий Шепелев находится в очень напряженных отношениях с родителями своей супруги, которая скончалась в 2015 году от рака мозга. Он, как они утверждают, не дает им общаться с ребенком. Также не получает возможность видеть своего крестного сына телеведущая Ольга Орлова, близкая подруга Жанны Фриске. Она ранее говорила, что очень надеется, что Шепелев все-таки рано или поздно одумается.

Добавим, что недавно стал известно, что в благотворительную организацию «Русфонд» поступили деньги от семьи Жанны Фриске. Это почти восемь миллионов рублей. Сообщалось, что эту сумму приставам удалось выручить за участок земли и особняк в Истринском районе Подмосковья, где находится коттедж певицы, который они с телеведущим Дмитрием Шепелевым начали строить еще много лет назад до ее болезни. Семья певицы не смогла отчитаться за средства, которые несколько лет назад были выделены на лечение Жанны Фриске.