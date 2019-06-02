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Виктория Лопырева в честь Дня защиты детей частично показала лицо сына

Марку Лионелю уже больше трех месяцев.

Виктория Лопырева в честь Дня защиты детей частично показала лицо сына
Виктория Лопырева/globallookpress.com

Модель Виктория Лопырева, которая в феврале этого года впервые стала мамой, не прошла мимо Дня защиты детей. Этот праздник отмечался в России 1 июня. Звезда разместила в Instagram фотографию своего трехмесячного сына Марка Лионеля, который родился от гражданского брака с бизнесменом Игорем Булатовым. На фотографии на ребенке надета кепка. Однако уже можно частично рассмотреть его лицо. Ранее модель закрывала лицо ребенка смайликом. Судя по всему, она верит в какие-то приметы.

«Пусть все будет просто», — кратко подписала снимок Виктория Лопырева, которая сейчас все свободное время уделяет своему ребенку. Отметим, что не так давно она впервые с ним покинула пределы США, где живет последние несколько месяцев. Звезда очень волновалась, как крохотный малыш перенесет долгий перелет. На несколько дней Виктория Лопырева приезжала в Россию, однако затем вновь улетела в США, где сейчас ее второй дом. Также посол чемпионата мира по футболу в России 2018 года не обошла стороной Каннский кинофестиваль, который на днях завершился во Франции.

Виктория Лопырева не так давно хвасталась «звездной коляской», в которой выгуливает в США своего сына Марка Лионеля. Она ей досталась от певицы Нюши, которая также рожала в Майами, только чуть раньше. Как отмечала модель, коляска очень удобная. В ней ребенку не жарко.

Виктория Лопырева сейчас счастлива в обществе бизнесмена Игоря Булатова. Мужчина также много времени проводит с матерью своего ребенка. Он окружил модель заботой и вниманием, в чем она так нуждалась.

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Виктория ЛопыреваИгорь БулатовМарк Лионель Булатов
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Виктория Лопырева в честь Дня защиты детей частично показала лицо сына
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