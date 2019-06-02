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Евгений Алдонин поделился снимком с заметно повзрослевшей дочерью Юлии Началовой

Веру сильно изменила смерть матери.

Евгений Алдонин поделился снимком с заметно повзрослевшей дочерью Юлии Началовой
Юлия Началова с дочкой Верой/globallookpress.com

Футболист Евгений Алдонин в Instagram разместил снимок, на котором он стоит вместе со своими детьми – двухлетним Артемом и дочерью от брака с певицей Юлией Началовой Верой. Мальчик сидит у отца на плечах, а дочка расположилась рядом с ним. Бросилось в глаза, что Вера Алдонина очень сильно изменилась за последние месяцы. Девочка повзрослела после смерти матери.

«С Днем защиты детей! Всех с праздником!» — подписал снимок Евгений Алдонин, на котором сейчас повышенная ответственность. Недавно стало известно, что футболист забрал дочку от родителей Юлии Началовой. Теперь Вера Алдонина живет с отцом. Как отметил спортсмен, так ребенку будет проще забыть самую страшную трагедию в ее жизни – смерть мамы.

Отметим, что Вера Алдонина очень сдружилась с новой супругой своего отца Ольгой. Семейство много времени проводит вместе. Не так давно они, к примеру, посетили стадион «Лужники», где девочка рисовала. Затем Вера поиграла в настольный футбол.

Юлия Началова скончалась 16 марта в столице. У певицы начался абсцесс. Причиной смерти стала остановка сердца. Несмотря на все усилия врачей яркую исполнительницу, которая многим запомнилась еще по конкурсу «Утренняя звезда», не удалось спасти. Ее похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище столицы.

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Вера АлдонинаЕвгений Алдонинумерла Юлия Началова
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Евгений Алдонин поделился снимком с заметно повзрослевшей дочерью Юлии Началовой
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