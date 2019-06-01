Старшая дочь Алексея Баталова не в обиде, что наследство отца досталось его второй семье

Старшая дочь звезды картины «Москва слезам не верит» Алексея Баталова Надежда стала гостьей программы «Эксклюзив» на Первом канале. Ведущий Дмитрий Борисов рассказал, что ходило много слухов, что после смерти актера два года назад началась борьба за его наследство. Дело в том, что по завещанию он все оставил своей второй супруге Гитане Леонтенко и дочери от этого брака Марии, которая страдает ДЦП с рождения.

«У меня еще при жизни папы состоялся с ним разговор. Он спросил, как я отношусь к тому, что все наследство он оставит Гитане и Маше. Папа говорил, что Маше нужно приданное. Все, конечно, думали, что после смерти папы я начну рвать куски и что-то отсуживать. Но я скажу, что когда открылись папины сберкнижки, то Гитана перевела мне часть денег. Никаких споров у нас не было», — сказала Надежда Баталова.

Также она отметила, что прекрасно общается с Марией. Сестры разговаривают часто по телефону. Надежда не собирается вступать в споры за квартиру, в которой Маша выросла. При этом она отметила, что и сама несет ответственность за будущее сестры.

«Для Маши смерть папы стала мощнейшей трагедией, страшным ударом. Но она адекватный человек. Сиделка или опекун ей не нужна. Она может сама определять свою судьбу», — сказала Надежда Баталова.