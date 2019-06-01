«Это испытание перевернуло жизнь отца»: дочь Алексея Баталова рассказала о страдающей ДЦП сестре

Старшая дочь известного актера Алексея Баталова, который ушел из жизни два года назад, Надежда стала гостьей программы «Эксклюзив» на Первом канале. В студии у Дмитрия Борисова она рассказала о своей сестре Марии, которая с детства страдает ДЦП. Она родилась у актера от брака со второй женой артисткой цирка Гитаной Леонтенко.

«Трудно в те годы было Гитане. Она звонила моей маме и была очень напугана. У нее было осложнение после родов, и она чуть не умерла. Папа тоже очень переживал. Это испытание перевернуло всю жизнь отца. Самое тяжелое событие, которое выпало на его долю. Им очень помогала бабушка. Маше делали постоянно массажи, с ней занимались. Отправляли ее в специальные санатории, где ребенка лечили по специальным методикам. Гитана все время была с дочерью. Моталась туда-сюда. Она не могла бросить ее на произвол судьбы», — рассказала Надежда Баталова.

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Как считает старшая дочь актера, врачи допустили ошибку, что не сделали кесарево сечение второй супруге Алексея Баталова. Возможно, таких последствий удалось бы избежать. «Машка – прекрасный, умный человек. Добрая, справедливая, невероятно трудолюбивая. Вы даже не представляете, насколько ей тяжело печатать на компьютере, но она старается, хотя и делает это медленно. Машка работает с утра до ночи. Пишет сценарии, выпустила книгу», — отметила Надежда Баталова.

Дмитрий Борисов также привел отрывок из интервью, которое ранее он взял у Гитаны Леонтенко. В нем та вспомнила, как сильно Баталов хотел ребенка от нее. Ради этого она ушла из цирка. «Упустили, конечно, врачи момент, когда надо было резать живот. Это трагедия нашей семьи. Я больше всего в этой жизни жалею, что Машку так и не вылечили до конца. Мечтаю, чтобы она поправилась и продолжала писать книги».