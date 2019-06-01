Старшая дочь Алексея Баталова рассказала, почему распался брак ее родителей

Старшая дочь знаменитого актера, звезды картины «Москва слезам не верит» Алексея Баталова Надежда стал гостьей программы «Эксклюзив» на Первом канале. В студии у Дмитрия Борисова она объяснила, почему распался брак ее родителей. По ее словам, Алексей Баталов был приписан к «Ленфильму». Почти все время он пропадал в Ленинграде. «Мы снимали там какие-то квартиры. Вскоре я начала болеть. Климат города сказывался. У нас не было никакой няньки. Было очень сложно. Отец все время отсутствовал дома. Чужой город давил на мою мать Ирину Ротову. В итоге она приняла решение уехать в Москву. Какое-то время отец кочевал между двумя городами, но это были странные отношения», — сказала Надежда Баталова.

При этом женщина отметила, что расставания родителей не ощутила на себе. У них в семье не было принято заводить разговоры на эту тему. «Никакого конфликта между родителями не было. Это все домыслы, слухи, что они расстались из-за постоянных ссор», — заявила старшая дочь Алексея Баталова.

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Также она вспомнила забавный случай, который случился в 1971 году. Тогда Надежде Баталовой исполнилось 16 лет. Отец, который был уже женат на второй супруге Гитане Леонтенко, приехал к ним домой, чтобы поздравить ее с праздником.

«Он достал коробочку с колечком с бриллиантом. Вдруг он заявил: «Ирка, это тебе. Я тебе в жизни ничего не дарил». Я, конечно, опешила. Все-таки день рождения был у меня, а не у мамы. Мне же он вручил антикварную чашечку из какого-то сервиза 17 века. Я тогда страшно обиделась. Кстати, мама через много лет подарила мне это кольцо. А я со своей стороны уже отдала его своей дочери», — сказала Надежда Баталова.