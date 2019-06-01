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Блогер Клава Кока уличила Нюшу в копировании своего стиля

Артистка лейбла Black Star считает, что певица ей подражает.

Блогер Клава Кока уличила Нюшу в копировании своего стиля
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Певица Нюша недавно кардинально сменила стиль. Звезда стала по-другому краситься, носить белоснежные парики и надевать максимально открытые сценические костюмы. Некоторые поклонники певицы даже решили, что певица копирует стиль звезды американского реалити-шоу Ким Кардашян.

Однако блогер и артистка лейбла Black Star Клава Кока считает по-другому. Девушка убеждена, что новый имидж Нюша позаимствовала у нее самой. Кока заметила поразительное сходство последних образов певицы со своими и поделилась наблюдениями с подписчиками в Instagram.

«Нюша, офигенный стиль», – поиронизировала над звездой Клава Кока.

Но не все фолловеры разделили мнение популярного блогера. Некоторые фанаты заявили, что Нюше нет никакого дела до Клавы и потребовали от нее удалить пост.

«Попытка как-то унизить Нюшу «сломалась», можешь спокойно удалить пост», – заявили подписчики.

Сама Нюша пока никак не отреагировала на обвинение артистки лейбла Black Star. Фанаты певицы решили, что Нюша даже не знает о существовании Клавы Коки, поэтому не будет комментировать данное заявление.

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Блогер Клава Кока уличила Нюшу в копировании своего стиля
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