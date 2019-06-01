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«Подарок на день рождения»: Монеточка презентовала новый клип

Певица показала фрагмент из видео на песню «Нет монет».

«Подарок на день рождения»: Монеточка презентовала новый клип
Лиза Гырдымова. Фото: instagram.com/monetochkaliska/

Певица Лиза Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, анонсировала выход нового клипа. Видео девушка сняла на свой хит «Нет монет» из альбома «Раскраски для взрослых». Фрагмент из ролика Монеточка разместила в Instagram.

«Мой день рождения начинается с приятных новостей для вас», – рассказала Гырдымова подписчикам.

В кадре девушка предстала в роли покупательницы. Монеточка идет по магазину и выбирает продукты. На кассе продавщица пробивает покупки, но оказывается, что на карте нет денег.

По словам Монеточки, в ближайшее время клип целиком будет доступен к просмотру на Youtube.

«Нет монет» – ироничная рэп-песня, посвященная стремительной карьере современного музыканта, его взлету, падению и скоротечной славе.

21-летняя Монеточка считается одной из новых, подающих большие надежды, звезд российской поп-музыки. Певица сама не только исполняет композиции, но и  пишет тексты и музыку. В творчестве Гырдымовой преобладают жанры поп-рок и антифолк, а в некоторых песнях используется электронная музыка. Согласно райдеру исполнительницы, гонорар Монеточки начинается от 1 миллиона рублей.

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«Подарок на день рождения»: Монеточка презентовала новый клип
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