«Подарок на день рождения»: Монеточка презентовала новый клип

Певица Лиза Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, анонсировала выход нового клипа. Видео девушка сняла на свой хит «Нет монет» из альбома «Раскраски для взрослых». Фрагмент из ролика Монеточка разместила в Instagram.

«Мой день рождения начинается с приятных новостей для вас», – рассказала Гырдымова подписчикам.

В кадре девушка предстала в роли покупательницы. Монеточка идет по магазину и выбирает продукты. На кассе продавщица пробивает покупки, но оказывается, что на карте нет денег.

По словам Монеточки, в ближайшее время клип целиком будет доступен к просмотру на Youtube.

«Нет монет» – ироничная рэп-песня, посвященная стремительной карьере современного музыканта, его взлету, падению и скоротечной славе.

21-летняя Монеточка считается одной из новых, подающих большие надежды, звезд российской поп-музыки. Певица сама не только исполняет композиции, но и пишет тексты и музыку. В творчестве Гырдымовой преобладают жанры поп-рок и антифолк, а в некоторых песнях используется электронная музыка. Согласно райдеру исполнительницы, гонорар Монеточки начинается от 1 миллиона рублей.