«Паническая атака в разгар веселья»: Татьяна Арно призналась, что подвержена тяжелым приступам тревоги

Татьяна Арно призналась, что иногда ее охватывают острые приступы тревоги – панические атаки. Об этом 37-летняя телеведущая рассказала в разделе Stories. Звезда сообщила, что столкнулась с этой проблемой на звездной вечеринке.

«Тихая паническая атака в разгаре светского веселья», – подписала свое фото телезвезда.

Панические атаки – это сбой в работе нервной системы, который характеризуется внезапностью и возникновением чувства необъяснимого страха. По статистике неожиданный приступ тревоги испытывал на себе хоть раз каждый взрослый человек.

Напомним, Татьяна Арно прославилась как ведущая программы «Розыгрыш на «Первом канале», которую она вела в паре с Валдисом Пельшем с 2003 по 2012 год. Потом звезда работала ведущей на СТС и «Дожде». С февраля 2011 года Татьяна замужем за петербургским музыкантом и журналистом Кириллом Ивановым.