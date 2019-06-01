«Мы целовались в подъезде»: Анастасия Стоцкая рассказала об отношениях с Киркоровым

По словам певицы, она влюбилась в поп-короля чуть ли не с первого взгляда.

Певица Анастасия Стоцкая стала гостьей программы «Секрет на миллион», которую ведет Лера Кудрявцева на канале НТВ. В студии речь зашла о Филиппе Киркорове, который был ее продюсером в начале двухтысячных годов. «Он ко мне очень тепло относился, так что я сразу влюбилась. Он понимал, что я от него без ума, но мы об этом никогда не говорили. Филипп делал мне очень дорогие подарки. Мы ездили на машине с открытым верхом. Танцевали на дискотеках. Помню ходили без охраны на концерт Дмитрия Маликова. Все было, как в сказке. Мы целовались в подъезде», — заявила Анастасия Стоцкая.

При этом исполнительница призналась, что никогда не хотела занять место Примадонны Аллы Пугачевой, на которой в те годы был женат Киркоров. «Алла приходила к нам на репетиции мюзикла «Чикаго», в котором мы были задействованы. Помню она появилась на первом прогоне. Разнесла мою игру в пух и прах. Я, конечно, сильно расстроилась, но я не собиралась уводить его от Пугачевой», — сказала Стоцкая.

Певица добавила, что в те годы во всем подчинялась Киркорову. «Помню перед премьерой мюзикла «Чикаго» мы поехали с ним по магазинам. Он покупал мне дорогие платья. Бешеные деньги на меня тратил. Там одни джинсы стоили как месячная зарплата моего папы», — добавила она.

При этом певица отказалась заключать контракт с Киркоровым на десять лет. Она трезво оценила ситуацию и поняла, что за эти годы многое, что может измениться. Она предложила заключить контракт на три года. В итоге они договорились с поп-королем на пятилетнем соглашении.