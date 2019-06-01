«Любите и защищайте»: Лариса Гузеева поделилась архивными фото с детьми

У телеведущей уже взрослые сын и дочь, которые привязаны к матери.

Сегодня, 1 июня, в честь Дня защиты детей звезды российского шоу-бизнеса публикуют фотографии своих сыновей и дочерей. Остаться в стороне не смогли Сергей Лазарев, Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Анастасия Волочкова, Нюша и другие знаменитости.

Поддержать праздничный флешмоб решила и бессменная ведущая программы на Первом канале «Давай поженимся!» Лариса Гузеева. В своем блоге она опубликовала два снимка, где держит на руках детей.

«Любить и защищать всех-легко и почётно. Любите и защищайте тех, кто рядом и будет нам Мир и Счастье!» — обращается к поклонникам телеведущая.

У Ларисы Гузеевой двое детей, сына она родила в 32 года, когда второй раз вышла замуж. Дочь, которой сейчас 19 лет, у телеведущей появилась на свет уже в третьем браке, который сама актриса называет самым счастливым. Для Ларисы Гузеевой семья значит очень многое. В прошлом году она потеряла маму. Актриса до сих пор тяжело переживает эту утрату.