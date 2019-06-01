«Выпей меня до дна»: дочь Любы Успенской показала себя без одежды

После трагического падения с велосипеда в Коста-Рике дочери певицы Любови Успенской пришлось пережить несколько операций. Татьяна Плаксина получила тяжелую травму челюсти и лишилась зубов. Девушка на фоне переживаний даже постриглась налысо, так как считала, что волосы хранят негативную информацию.

Похоже, что тяжелый период в жизни Татьяны закончился – девушка опубликовала откровенную фотографию, показав себя в воде без купальника.

«Выпей меня до дна. Спокойной ночи, мотыльки», – написала девушка в Instagram.

Но не всем фолловерам понравился снимок. Некоторые подписчики назвали фотографию слишком откровенной и пошлой. Другие решили, что Татьяна не до конца оправилась от пережитого.

«Видно же, что ей очень плохо внутри»; «Таня, вам надо влюбиться», – посоветовали поклонники дочери Успенской.

Ранее Любовь Успенская признавалась, что Татьяна Плаксина вернулась к обычной жизни и творчеству. Девушка рисует картины, а также заявила о готовности стать певицей. Она даже выбрала псевдоним «Пачитати», что переводится с древнеперуанского языка как «планета».