НОВОСТИ

Трюк не удался: Lady Gaga упала во время собственного концерта

Певица должна была легко спуститься с железной конструкции, но зацепилась за декорацию и потеряла равновесие.

Трюк не удался: Lady Gaga упала во время собственного концерта
Lady Gaga Фото: globallookpress.com

Американская певица Lady Gaga, которая на весь мир известна яркими шоу, сейчас выступает в Лос-Анджелесе в отеле Park MGM с программой Enigma. Во время последнего выхода на сцену певица чуть не переломала себе ноги. Если бы не мгновенная реакция танцоров, концерт мог бы закончиться печально.

В момент исполнения композиции Judas певица в сверкающем костюме должна была изящно сойти при помощи танцоров с железной движущейся конструкции на сцену. Но нога поп-дивы резко зацепилась за сценические декорации, и Lady Gaga начала падать. На экстренную ситуацию быстро отреагировали танцоры, которые ловко поймали исполнительницу.

Голос Lady Gaga прервался лишь на секунду, и она продолжила петь будто ничего не произошло. Этот момент удалось запечатлеть одному из гостей концерта, который затем опубликовал ролик в социальной сети.

Напомним, королева эпатажа не раз падала на сцене. Один из таких случаев произошел несколько лет назад во время выступления певицы в Монако. Она настолько увлеклась музыкой, что запуталась в собственном платье и упала. Благо, удар оказался несильным, и исполнительница продолжила выступление.

Вам может быть интересно:

Анастасия Волочкова упала во время приседаний с подскоками на съёмках программы Королева эпатажа: Леди Гага облачилась в причудливое платье для pre-party Met Gala-2019 Получившая «Оскар» Колман в заключительной речи поблагодарила Леди Гагу вместо Бога

Тэги:

Lady GagaЛеди ГагаЛеди Гага последние новостиупала на концерте
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Трюк не удался: Lady Gaga упала во время собственного концерта
Интересно?
Поделись с друзьями: