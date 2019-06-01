Трюк не удался: Lady Gaga упала во время собственного концерта

Певица должна была легко спуститься с железной конструкции, но зацепилась за декорацию и потеряла равновесие.

Американская певица Lady Gaga, которая на весь мир известна яркими шоу, сейчас выступает в Лос-Анджелесе в отеле Park MGM с программой Enigma. Во время последнего выхода на сцену певица чуть не переломала себе ноги. Если бы не мгновенная реакция танцоров, концерт мог бы закончиться печально.

В момент исполнения композиции Judas певица в сверкающем костюме должна была изящно сойти при помощи танцоров с железной движущейся конструкции на сцену. Но нога поп-дивы резко зацепилась за сценические декорации, и Lady Gaga начала падать. На экстренную ситуацию быстро отреагировали танцоры, которые ловко поймали исполнительницу.

Голос Lady Gaga прервался лишь на секунду, и она продолжила петь будто ничего не произошло. Этот момент удалось запечатлеть одному из гостей концерта, который затем опубликовал ролик в социальной сети.

Напомним, королева эпатажа не раз падала на сцене. Один из таких случаев произошел несколько лет назад во время выступления певицы в Монако. Она настолько увлеклась музыкой, что запуталась в собственном платье и упала. Благо, удар оказался несильным, и исполнительница продолжила выступление.