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«Нет слов»: жена Дмитрия Хворостовского побывала на могиле оперного певца в Москве

Флоранс рассказала, что чувствует спустя почти два года после смерти супруга.

«Нет слов»: жена Дмитрия Хворостовского побывала на могиле оперного певца в Москве
Дмитрий Хворостовский и Флоранс. Фото: globallookpress.com

Жена Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли вместе с детьми прилетела в столицу, чтобы посетить могилу оперного певца. По желанию исполнителя, его прах был захоронен в двух городах – в Москве на Новодевичьем кладбище и на родине баритона в Красноярске.

Флоранс вместе с 15-летним сыном Максимом, 11-летней дочерью Ниной и родителями баритона побывали на кладбище. Об этом вдова Хворостовского рассказала в профиле Instagram. О своих чувствах, спустя два года после смерти музыканта, женщина высказалась очень лаконично.

«Нет слов», — написала Флоранс.

На одном из фото женщина с нежностью прижалась к сыну. Поклонники Флоранс отметили поразительное сходство юноши с покойным музыкантом.

«Дмитрий Хворостовский – легенда! Навсегда в сердцах многих людей!»; «Как же Ваш сын похож на Дмитрия, папина копия растет», – поддержали Флоранс фолловеры.

Напомним, 31 мая аэропорту Красноярска официально присвоили имя Дмитрия Хворостовского. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Поклонники музыканта назвали это событие справедливым и заслуженным.

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Дмитрий ХворостовскийФлоранс ИллиФлоранс о смерти мужа
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«Нет слов»: жена Дмитрия Хворостовского побывала на могиле оперного певца в Москве
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