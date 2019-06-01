«Нет слов»: жена Дмитрия Хворостовского побывала на могиле оперного певца в Москве

Флоранс рассказала, что чувствует спустя почти два года после смерти супруга.

Жена Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли вместе с детьми прилетела в столицу, чтобы посетить могилу оперного певца. По желанию исполнителя, его прах был захоронен в двух городах – в Москве на Новодевичьем кладбище и на родине баритона в Красноярске.

Флоранс вместе с 15-летним сыном Максимом, 11-летней дочерью Ниной и родителями баритона побывали на кладбище. Об этом вдова Хворостовского рассказала в профиле Instagram. О своих чувствах, спустя два года после смерти музыканта, женщина высказалась очень лаконично.

«Нет слов», — написала Флоранс.

На одном из фото женщина с нежностью прижалась к сыну. Поклонники Флоранс отметили поразительное сходство юноши с покойным музыкантом.

«Дмитрий Хворостовский – легенда! Навсегда в сердцах многих людей!»; «Как же Ваш сын похож на Дмитрия, папина копия растет», – поддержали Флоранс фолловеры.

Напомним, 31 мая аэропорту Красноярска официально присвоили имя Дмитрия Хворостовского. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Поклонники музыканта назвали это событие справедливым и заслуженным.